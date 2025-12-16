Francesca Michelon, vedova di Stefano D’Orazio dei Pooh, si trova coinvolta in una controversia legale con Tiziana Giardoni, la figlia segreta del batterista, che ha richiesto 100 mila euro per danni esistenziali. La richiesta ha generato sorpresa e tensione, mentre Francesca esprime il suo stato di difficoltà e incredulità di fronte alla situazione.

© Ilfattoquotidiano.it - “La vedova di mio padre Stefano D’Orazio mi chiede 100mila euro? Basita, vivo con estrema fatica l’intera situazione”: parla Francesca Michelon

La vedova del batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, Tiziana Giardoni chiede 100 mila euro alla figlia “segreta” poi riconosciuta da tribunale di Roma un anno fa, Francesca Michelon, per danni esistenziali. La reazione della diretta interessata? “Sono rimasta basita, trovo tutto questo incomprensibile. – ha dichiarato al Corriere della Sera – Devo dire che vivo con estrema fatica l’intera situazione. La vicenda giudiziaria dura da molti anni e a ogni passo si riaprono ferite che procurano sofferenza. Nel leggere le motivazioni ho provato sconcerto, è una versione mai sentita prima”. La tesi portata avanti dalla Giardoni e dai suoi legali è, come riporta Il Corriere della Sera, che “se la ragazza e il padre non hanno mai avuto buoni rapporti era per colpa del comportamento di lei, e per questo D’Orazio non aveva voluto mai riconoscerla in vita”. Ilfattoquotidiano.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

15 Novembre Vangelo del Giorno Commento Benedizione Liturgia della Parola

Video 15 Novembre Vangelo del Giorno Commento Benedizione Liturgia della Parola Video 15 Novembre Vangelo del Giorno Commento Benedizione Liturgia della Parola

Francesca Michelon, la figlia «segreta» di Stefano D'Orazio: «La vedova di mio padre chiede 100 mila euro? Sono basita, ho solo cercato la verità» - Michelon, figlia legittima dell'ex batterista dei Pooh, e la richiesta di 100 mila euro per danni esistenziali: «Non ho mai pensato al denaro» ... msn.com