La Ue presenta il suo piano per la casa a prezzi accessibili Avs | Non affronta i veri nodi Dubbi anche da FdI

La Commissione europea ha annunciato un nuovo Piano per l’edilizia abitativa accessibile, con l’obiettivo di affrontare la crescente crisi degli alloggi a prezzi sostenibili nell’UE. Tuttavia, il provvedimento ha suscitato critiche e dubbi, sia da parte delle opposizioni che di alcuni esperti, che evidenziano come le misure proposte possano non risolvere i problemi più urgenti del settore.

© Ilfattoquotidiano.it - La Ue presenta il suo piano per la casa a prezzi accessibili. Avs: “Non affronta i veri nodi”. Dubbi anche da FdI La Commissione europea ha presentato il primo Piano europeo per l’edilizia abitativa a prezzi accessibili, un pacchetto di misure che punta a dare una risposta comune a una crisi che tra 2013 e 2024 ha visto i prezzi delle case aumentare in media di oltre il 60% e gli affitti di oltre il 20% nell’Unione. Mentre i permessi per gli edifici residenziali calavano del 20% e le occupazioni aumentavano della stessa percentuale. Annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen in occasione dello Stato dell’Unione, divenuto via via una bandiera socialista tra una miriade di provvedimenti con cui Palazzo Berlaymont ha strizzato spesso l’occhio alle destre, il piano per gli alloggi accessibili ha ottenuto la luce verde all’ultimo collegio dei commissari del 2025. Ilfattoquotidiano.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Michel ottimista, presenta proposta su piano di rilancio Ue Video Michel ottimista, presenta proposta su piano di rilancio Ue Video Michel ottimista, presenta proposta su piano di rilancio Ue Ue: Tinagli (Pd), 'piano casa ambizioso, indispensabile impegno governi' - “I dati sull’emergenza abitativa parlano chiaro: i prezzi delle case nell’Ue sono aumentati del 60% e gli affitti del 20% in media, con evidenze che confermano la pressione ... lanuovasardegna.it

Casa, il piano Ue prevede 650mila nuovi alloggi e una stretta sugli affitti brevi - Il nuovo piano per l’edilizia abitativa approvato prevede la costruzione di più case e norme ad hoc contro il caro abitazione ... italiaoggi.it

AM Terni Television. . Ater presenta il piano 2026-2030: nuovi alloggi e servizi digitali - facebook.com facebook

PROPORZIONI Il Gruppo Ferrovie dello Stato presenta un piano di investimenti da 177 miliardi. Nel 2023 i ricavi da traffico viaggiatori in Italia sono stati pari a 3,2 miliardi (e 339 milioni quelli delle merci). x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.