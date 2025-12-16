La Tushe Pallamano cala il settebello Battuta la Raimond Verdeazzurro Sassari

La Tushe Pallamano conferma il suo ottimo stato di forma con la settima vittoria consecutiva, mantenendo il primato nel campionato. La squadra di Prato ha conquistato anche l’ultima partita del girone d’andata e del 2025, superando sul campo difficile della Raimond Verdeazzurro Sassari. Un risultato che testimonia la continuità e la determinazione dei biancazzurri.

© Lanazione.it - La Tushe Pallamano cala il settebello. Battuta la Raimond Verdeazzurro Sassari Settima vittoria su sette partite disputate e primo posto al giro di boia. La Tushe Prato non si ferma e vince anche l’ultima partita del girone d’andata e del 2025 su un campo per nulla facile, quello della Raimond Verdeazzurro Sassari. Quella della squadra allenata da Valentionsa Megli è stata oltretutto una vittoria netta, un 36-23 (18-8 all’intervallo) che la dice lunga sull’andamento di questo match temuto alla vigilia ma che le pratesi hanno saputo giocare al meglio. Il tabellino: Milan A., Micotti M. 5, Gurra M. 2, Della Maggiora 3, Niccolai 4, Logica, Micotti R. 3, Bellandi 7, Bleikamp 1, Rossi V. Lanazione.it La Tushe Pallamano cala il settebello. Battuta la Raimond Verdeazzurro Sassari - La Tushe Prato non si ferma e vince anche l’ultima partita del girone d’andata e del 2025 su un campo per nulla facile, quell ... lanazione.it

Pallamano femminile. Tushe, vittoria di misura per il riscatto - La Gruppo AF Tushe Prato vince di misura sul campo del Flavioni Civitavecchia, nonostante le assenze dovute all'influenza. lanazione.it

https://www.0574tempodisport.it/2025/12/15/pallamano-serie-a2-tushe-prato-guida-a-punteggio-pieno/ - facebook.com facebook