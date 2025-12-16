La Trump Tower a Belgrado non sarà realizzata: Jared Kushner si ritira dopo l'incriminazione del ministro della Cultura serbo. La decisione riflette l'intento di evitare divisioni e rispettare il popolo serbo e la città di Belgrado, sottolineando come i progetti di grande importanza dovrebbero promuovere unità.

Ilfattoquotidiano.it - La Trump Tower a Belgrado non si farà: Kushner si ritira dopo che la Procura incrimina il ministro della Cultura

“Dato che i progetti importanti dovrebbero unire, non dividere, e per rispetto del popolo serbo e della città di Belgrado, ritiriamo la nostra richiesta”. Così un portavoce di “Affinity Partners”, società di investimenti privati di Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Donald Trump, ha fatto sapere la rinuncia al progetto di realizzare una Trump Tower a Belgrado. L’idea era quella di trasformare l’ex sede dello Stato maggiore jugoslavo, in stato di abbandono dopo che nel 1999 fu colpita dai jet della Nato. Nel 2024 la “Affinity Partner” aveva firmato un contratto di locazione di 99 anni per la riqualificazione del sito. Ilfattoquotidiano.it

