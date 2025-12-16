La Trump Tower a Belgrado non si farà | Kushner si ritira dopo che la Procura incrimina il ministro della Cultura
La Trump Tower a Belgrado non sarà realizzata: Jared Kushner si ritira dopo l'incriminazione del ministro della Cultura serbo. La decisione riflette l'intento di evitare divisioni e rispettare il popolo serbo e la città di Belgrado, sottolineando come i progetti di grande importanza dovrebbero promuovere unità.
“Dato che i progetti importanti dovrebbero unire, non dividere, e per rispetto del popolo serbo e della città di Belgrado, ritiriamo la nostra richiesta”. Così un portavoce di “Affinity Partners”, società di investimenti privati di Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Donald Trump, ha fatto sapere la rinuncia al progetto di realizzare una Trump Tower a Belgrado. L’idea era quella di trasformare l’ex sede dello Stato maggiore jugoslavo, in stato di abbandono dopo che nel 1999 fu colpita dai jet della Nato. Nel 2024 la “Affinity Partner” aveva firmato un contratto di locazione di 99 anni per la riqualificazione del sito. Ilfattoquotidiano.it
Serbia, Trump Tower a Belgrado: stop al progetto, perché - Stop al progetto per realizzare una Trump Tower a Belgrado, trasformando le rovine dell'ex sede dello Stato maggiore jugoslavo diroccata da quando fu bombardata nel 1999 dalla Nato. msn.com
Serbia: "Wall Street Journal", genero Trump abbandona progetto complesso alberghiero a Belgrado - L'imprenditore Jared Kushner, genero del presidente Usa Donald Trump, avrebbe rinunciato alla costruzione di un lussuoso complesso ... agenzianova.com
Il Generalštab, ricordiamo, dovrebbe venir demolito per lasciar spazio alla costruzione del complesso di gran lusso Trump Tower, progetto trainato dall’impresa Affinity Partners del genero dell’attuale presidente Usa, Jared Kushner. Ma dietro l’iniziativa – in pa - facebook.com facebook
Io vedo risvolti psicologici più interessanti in queste parole di Gramellini, dette così, che non nella firma di Trump. Ma di sicuro mi sbaglio, e in qualche modo sono uno xenofobo razzista sessista ecc. ecc. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.