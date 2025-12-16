La truffa dello specchietto colpisce ancora | identificato e denunciato

La truffa dello specchietto continua a mietere vittime, nonostante le numerose denunce. Recentemente, i Carabinieri di Forino hanno identificato e denunciato un 42enne di Avellino per aver perpetrato questo tipo di raggiro, evidenziando l'importanza di interventi e controlli per contrastare questa attività fraudolenta.

I Carabinieri della Stazione di Forino, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 42enne della provincia di Avellino ritenuto responsabile del reato di " truffa ". Nella circostanza, il predetto già noto alle forze dell'ordine, aveva tentato nel comune di Contrada di far credere ad una persona anziana di aver subito un danno al suo veicolo. L'immediato intervento dei Carabinieri, metteva in fuga il truffatore che attraverso una serie di accertamenti è stato poi identificato. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità in episodi simili commessi ai danni di altri automobilisti.

