La tragedia dopo il salto dal Fungo di Nerviano

A gennaio 2024, un luogo abbandonato di Nerviano, noto come il “Fungo”, è stato teatro di una tragedia dopo un salto che ha portato alla luce il pericolo e il degrado di spazi dimenticati. Un evento che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla tutela di aree abbandonate in città.

© Ilgiorno.it - La tragedia dopo il salto dal “Fungo“ di Nerviano NERVIANO (Milano) Era gennaio del 2024 quando il degrado di un luogo abbandonato tornò drammaticamente al centro dell’attenzione, trasformandosi in tragedia. Il “Fungo“ di Garbatola, l’immobile incompiuto di via XX Settembre, divenne teatro di una morte che scosse l’intera comunità e riportò alla luce, ancora una volta, lo stato di abbandono e incuria che da decenni avvolge quella struttura. Sette piani che, nelle intenzioni originarie, avrebbero dovuto ospitare un hotel moderno e accogliente. Un progetto nato all’inizio degli anni Novanta e mai portato a termine. Da simbolo di sviluppo mancato, il “Fungo“ si era ormai trasformato da tempo in tutt’altro: un relitto urbano, rifugio di disperati, covo di ladri, vandali e spacciatori, luogo insicuro e pericoloso nel cuore della frazione di Garbatola. Ilgiorno.it Giulia piange perché deve andare via per sempre dalla nuova casa della nonna! #shorts La tragedia dopo il salto dal “Fungo“ di Nerviano - NERVIANO (Milano) Era gennaio del 2024 quando il degrado di un luogo abbandonato tornò drammaticamente al centro dell’attenzione, trasformandosi in ... ilgiorno.it

Tragedia in Francia: crolla palazzina dopo esplosione. Si scava fra le macerie - facebook.com facebook