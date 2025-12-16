La Thailandia e la Polonia trionfano alla FIFAe World Cup 25 featuring eFootball

La FIFAe World Cup 25, organizzata da Konami Digital Entertainment, ha visto trionfare la Thailandia e la Polonia nelle divisioni mobile e console. L'evento ha premiato i migliori talenti del eFootball, confermando l'importanza del torneo nel panorama internazionale del calcio digitale. Ecco i campioni che si sono distinti in questa prestigiosa competizione.

© Game-experience.it - La Thailandia e la Polonia trionfano alla FIFAe World Cup 25 featuring eFootball Konami Digital Entertainment annuncia i World Champion della “ FIFAe World Cup 25 ” featuring eFootball nelle divisione mobile e console. JXMKT dalla Thailandia ha conquistato il titolo della divisione mobile, Zilo e Ostrybuch dalla Polonia hanno dominato la divisione console vincendo il torneo tenutosi a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, dal 10 al 13 dicembre. FIFAe World Cup 25 featuring eFootball è un torneo ufficiale di eSport organizzato congiuntamente da Konami Digital Entertainment Co., Ltd. e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Quest’anno, un numero record di 90 paesi e regioni ha partecipato alle qualificazioni, con un totale complessivo di 16,51 milioni di partecipanti. Game-experience.it Thailandia e Polonia trionfano alla FIFAe World Cup 25 featuring eFootball - La Thailandia trionfa alla FIFAe World Cup 25 featuring eFootball nella divisione mobile mentre la Polonia si aggiudica il titolo nella divisione console. playstationbit.com

FIFAe World Cup 25 featuring eFootball, vincono Thailandia e Polonia - Konami annuncia i World Champion della "FIFAe World Cup 25" featuring eFootball nelle divisioni mobile e console. sportmediaset.mediaset.it

