In questa testimonianza, Pier Francesco Nesti CAMPI descrive un ambiente familiare dominato da una madre autoritaria, che assumeva tutte le decisioni, specialmente durante la giovinezza. L'articolo esplora il ruolo di questa figura materna e l'impatto della sua presenza sulla dinamica familiare e sulla crescita dei figli.

© Lanazione.it - La testimonianza: "Una madre-padrona: decideva tutto lei"

di Pier Francesco Nesti CAMPI "In quella casa chi prendeva ogni decisione è sempre stata la madre, soprattutto quando era più giovane". Riccardo ha 38 anni ed è uno dei compagni di classe di Massimo, il fratello di Lorenzo Paolieri, alle scuole elementari. Dal 1993 al 1998 alla Marco Polo, la scuola di riferimento nella frazione del comune di Campi. Insieme fra i banchi, ma anche compagni di giochi. Meno con la sorella, Beatrice, che si legava più difficilmente a quel gruppetto di bambini, poi diventati adolescenti e che condividevano anche la passione per i motorini. Si delinea così ogni giorno di più il quadro della situazione della famiglia Paolieri e del villino a due piani di via Ippolito Nievo. Lanazione.it

????????,??????,?????????!??#?? #?? #?? #?? #?? Chinese short drama

La testimonianza: "Una madre-padrona: decideva tutto lei" - "In quella casa chi prendeva ogni decisione è sempre stata la madre, soprattutto quando era più giovane". lanazione.it