La Terra era molto più fredda nei secoli passati | i nuovi dati rivelano quanto ha iniziato a riscaldarsi dal 1781

Nuovi dati storici mostrano che la Terra era molto più fredda nei secoli passati, con un inizio di riscaldamento riconducibile al 1781. Per valutare il cambiamento climatico, gli scienziati confrontano le temperature attuali con un punto di riferimento di normalità antecedente all’attività umana e all’inquinamento.

Per capire quanto si sia scaldato il nostro pianeta, gli scienziati hanno bisogno di un punto di riferimento, una temperatura considerata “normale” prima che l’attività umana iniziasse a inquinare. Finora, questo punto di riferimento è stato fissato all’anno 1850. Un nuovo e rivoluzionario studio condotto da scienziati britannici sta però mettendo in discussione questa data. I ricercatori hanno creato un nuovo archivio di dati, chiamato GloSAT, che non parte dal 1850, ma torna indietro fino al 1781. Questo ampliamento del periodo storico ha rivelato una verità cruciale: la Terra era molto più fredda di quanto pensassimo tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento. Cultweb.it

