La sveglia di Mattarella all’Italia degli svogliati

Mentre a Berlino si svolgeva un'ennesima fase del complicato negoziato sul piano di pace in Ucraina, il presidente Mattarella ha rivolto un discorso alla Farnesina in occasione della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori italiani nel mondo.

Mentre a Berlino si svolgeva l’ennesima partita dell’estenuante gioco dell’oca psico-politico incentrato attorno al fantomatico piano di pace di Donald Trump – partita che, nella migliore delle ipotesi, dopo un lungo giro, finirà come tutte le precedenti: cioè con i russi che diranno di no, una volta che ucraini ed europei saranno riusciti a rimuovere dall’accordo le clausole iugulatorie volute da Mosca – Sergio Mattarella ha tenuto un importante discorso alla Farnesina, in occasione della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo. Avendo cominciato questo articolo con nove righe di incidentali a catena, per pietà del lettore, vado subito al punto: nei giorni decisivi in cui l’Europa dei Volenterosi tenta di salvare l’Ucraina dalla morsa trumputiniana, sul piano degli accordi diplomatici e sul piano finanziario, tentando di forzare sull’utilizzo dei famosi asset russi, il presidente della Repubblica ha dato la sveglia all’Italia degli svogliati. Linkiesta.it

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "La Russia vuole ridefinire con la forza i confini dell'Europa" - facebook.com facebook