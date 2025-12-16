La Supercoppa in Arabia, un investimento da 23 milioni di euro per la Serie A, suscita molte critiche. Inserita in un calendario già saturo di impegni, questa competizione viene vista con scetticismo da club e tifosi, considerando le ripercussioni sulla programmazione della stagione e le esigenze di recupero e preparazione.

© Panorama.it - La Supercoppa in Arabia (che nessuno vuole) è un affare da 23 milioni di euro per la Serie A

A parole non piace a nessuno, calata in un calendario già esageratamente compresso nel cuore di una stagione che terminerà con il mondiale americano di giugno e luglio. La mal sopportano allenatori, giocatori e tifosi nostalgici del passato, quelli che preferirebbero assegnare il primo titolo dell’anno con una partita secca da giocarsi in uno stadio italiano. La Supercoppa che emigra in Arabia Saudita per la terza volta negli ultimi anni, la penultima da qui al 2028, è però uno dei pochi veri affari in cui la Serie A è competitiva con il resto d’Europa. Un business da quasi 100 milioni di euro nel quadriennio e 23 milioni di euro a stagione: ecco le cifre del contratto che i dirigenti della Lega Serie A sono riusciti a strappare per portare la Final Four della Supercoppa italiana nel deserto di Riyad. Panorama.it

