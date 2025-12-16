La superba

In una fredda vigilia di Natale, il Nord Italia era avvolto da una potente nevicata che scoraggiava i viaggi. Nonostante le avverse condizioni, la determinazione di una famiglia spinse il padre a partire, per riunirsi con i nonni a Genova e mantenere viva la tradizione natalizia.

Di Flavio Verzola. Era una vigilia di Natale e il Nord Italia era flagellato da una copiosa nevicata! Si consigliava di non mettersi in viaggio, ma i nonni ci aspettavano a Genova per festeggiare il Natale come da tradizione, e così papà decise di affrontare il viaggio. La Milano Genova era un nastro di neve nel silenzio, pochissime auto e qualche raro camion, nonostante gli spazzaneve passassero con una certa frequenza, non facevano a tempo a tenere la strada pulita, la velocità era ridottissima, e la visibilità pessima. Decidemmo di metterci in scia ad un grosso autotreno, che almeno faceva una sorta di sentiero. Ilnerazzurro.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Superba F.Tassoni by DANIELE LAMANO

Butea Superba in Erboristeria: Proprietà della Kwao Krua Rossa - La butea superba è una pianta cui sono attribuite proprietà afrodisiache e la capacità di contrastare la disfunzione erettile negli uomini, ma non solo. my-personaltrainer.it

Calcio femminile Juniores. Aquilotte, il debutto è ok. Sette gol alla Superba - SUPERBA 1 SPEZIA 7 SUPERBA: Brigatti; Rondoni, Sbardella I; Iacono, Alsina, Sbardella II; Calleri (46’ Tancredi), Puliga, Billi (46’ Villa), Debertol, ... lanazione.it