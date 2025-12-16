La strudel della disegnatrice di moda cesenate tra i dolci protagonisti di Miss Mamma Chef 2025

A Sabbioneta (Mantova), si è svolta la settima edizione di “Miss Mamma Chef 2025”, evento culinario dedicato alle mamme vincitrici di fasce a “Miss Mamma Italiana”. Tra i protagonisti, il dolce strudel realizzato dalla disegnatrice di moda cesenate, che ha contribuito a rendere l’evento speciale e gustoso.

Sabbioneta (Mantova) ha ospitato la settima edizione di "Miss Mamma Chef 2025", l'evento culinario dedicato alle mamme vincitrici di fasce a "Miss Mamma Italiana", il concorso nazionale di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti. La manifestazione si è svolta nella sede di Bassano Mobili, sotto.

