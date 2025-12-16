La straordinaria onestà di Fabregas | Il 99,9 percento dei calciatori si sarebbero comportati così

Cesc Fabregas ha condiviso una riflessione sulla sua onestà nel calcio, affermando che il 99,9% dei calciatori avrebbe agito diversamente durante un episodio chiave. Dopo la partita tra Como e Roma, l'allenatore del Como ha commentato un episodio avvenuto durante l'azione del gol decisivo di Wesley, sottolineando l'importanza dell'integrità in campo.

L'allenatore del Como dopo la partita con la Roma ha parlato di un episodio avvenuto durante l'azione del gol decisivo di Wesley. Fabregas ha risposto con una eccezionale onestà dicendo che tutti i calciatori si sarebbero comportati in quel modo. Fanpage.it "Che dire di te Potrei dire che sei una scoperta giorno dopo giorno, una sorpresa, una bella sorpresa, una bella scoperta. Che sei straordinaria, che sei onesta, che sei leale, che sei sincera. Che sei profonda, che non sei mai superficiale, che sei saggia. E p - facebook.com facebook