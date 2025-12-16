La straordinaria onestà di Fabregas | Il 99,9 percento dei calciatori si sarebbero comportati così

Cesc Fabregas ha condiviso una riflessione sulla sua onestà nel calcio, affermando che il 99,9% dei calciatori avrebbe agito diversamente durante un episodio chiave. Dopo la partita tra Como e Roma, l'allenatore del Como ha commentato un episodio avvenuto durante l'azione del gol decisivo di Wesley, sottolineando l'importanza dell'integrità in campo.

