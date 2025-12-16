La strana amicizia fra orche e delfini enigma dei mari Ora sappiamo perché hanno iniziato a collaborare

Un fenomeno insolito sta emergendo negli oceani: orche e delfini stanno formando alleanze temporanee per cacciare i salmoni nel Pacifico. Questa collaborazione tra predatori di diverse specie sorprende gli scienziati, che ora cercano di comprendere le ragioni e le dinamiche di questa strana amicizia marina.

Roma, 16 dicembre 2025 – Scienziati e biologi marini confermano un fenomeno inusuale: orche e delfini stanno collaborando in alcuni tratti dell’oceano Pacifico per cacciare insieme salmoni. Le osservazioni, filmate e documentate di recente, mostrano come i due gruppi sfruttino le abilità complementari per accerchiare i banchi di pesci e aumentare l’efficacia della predazione. Un esempio di cooperazione interspecie che apre nuovi scenari sul comportamento sociale dei cetacei. La cooperazione tra specie diverse. Secondo un recente studio, in alcune aree dell’oceano Pacifico sono stati avvistati gruppi misti di orche e delfini intenti a cacciare salmoni. Quotidiano.net

