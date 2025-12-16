Un fenomeno insolito sta emergendo negli oceani: orche e delfini stanno formando alleanze temporanee per cacciare i salmoni nel Pacifico. Questa collaborazione tra predatori di diverse specie sorprende gli scienziati, che ora cercano di comprendere le ragioni e le dinamiche di questa strana amicizia marina.

© Quotidiano.net - La strana amicizia fra orche e delfini, enigma dei mari. Ora sappiamo perché hanno iniziato a collaborare

Roma, 16 dicembre 2025 – Scienziati e biologi marini confermano un fenomeno inusuale: orche e delfini stanno collaborando in alcuni tratti dell’oceano Pacifico per cacciare insieme salmoni. Le osservazioni, filmate e documentate di recente, mostrano come i due gruppi sfruttino le abilità complementari per accerchiare i banchi di pesci e aumentare l’efficacia della predazione. Un esempio di cooperazione interspecie che apre nuovi scenari sul comportamento sociale dei cetacei. La cooperazione tra specie diverse. Secondo un recente studio, in alcune aree dell’oceano Pacifico sono stati avvistati gruppi misti di orche e delfini intenti a cacciare salmoni. Quotidiano.net

un' orca si pappa un eschimese

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La strana amicizia fra orche e delfini, enigma dei mari. Ora sappiamo perché hanno iniziato a collaborare - Nuove riprese mostrano gruppi misti di orche e delfini cooperare in mare: un comportamento ibrido che ridefinisce le nostre idee su predazione e cooperazione tra cetacei. quotidiano.net