La strada di Como come una lastra di ghiaccio | in via Pannilani auto si ribalta nella notte ferito 29enne
Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, un'auto si è ribaltata in via Pannilani a Como, suscitando preoccupazioni sulle condizioni dell’asfalto. L’incidente ha coinvolto un 29enne ed è avvenuto in una strada resa scivolosa da una lastra di ghiaccio, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza delle strade durante le condizioni climatiche invernali.
Ore prima era arrivata la segnalazione, nella notte l’incidente. In via Pannilani, a Como, torna l’attenzione sulle condizioni dell’asfalto dopo il ribaltamento di un’auto avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre.Già nella mattinata di lunedì 15 dicembre, attorno alle 6.30, un cittadino. Quicomo.it
Non mangiare mai il ghiaccio della strada ??
Strada come una pista di ghiaccio L'assessore: Â«Non succederÃ piÃ¹Â» - La segnalazione era partita agli ultimi di dicembre, dopo la spolverata di ... ilgazzettino.it
Strada ghiacciata, 4 oreper arrivare in ospedale - paesino nell’entroterra genovese, sopra Busalla e Crocefieschi - ilsecoloxix.it
Roma-Como, Fabregas: "Soulé farà strada, godiamocelo in Italia. Ha fatto la differenza" #SkySport #SkySerieA x.com
Maria è il "Sì" che apre la strada alla Presenza. Con Madre Elisabetta, dal monastero della Visitazione di Como, contempliamo la discrezione luminosa della Madre di Dio: un sì che spalanca il portone della Grazia. Chiediamo un cuore che ascolta, accoglie - facebook.com facebook