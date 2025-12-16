La strada di Como come una lastra di ghiaccio | in via Pannilani auto si ribalta nella notte ferito 29enne

Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, un'auto si è ribaltata in via Pannilani a Como, suscitando preoccupazioni sulle condizioni dell’asfalto. L’incidente ha coinvolto un 29enne ed è avvenuto in una strada resa scivolosa da una lastra di ghiaccio, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza delle strade durante le condizioni climatiche invernali.

© Quicomo.it - La strada di Como come una lastra di ghiaccio: in via Pannilani auto si ribalta nella notte, ferito 29enne Ore prima era arrivata la segnalazione, nella notte l'incidente. In via Pannilani, a Como, torna l'attenzione sulle condizioni dell'asfalto dopo il ribaltamento di un'auto avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre.Già nella mattinata di lunedì 15 dicembre, attorno alle 6.30, un cittadino.