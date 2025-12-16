La storia ‘incontra’ Milano Cortina 2026 orme di dinosauri scoperte tra Livigno e Bormio

Tra le suggestive vette delle Alpi, nella Valle di Fraele tra Livigno e Bormio, sono state scoperte orme di dinosauri che si collegano simbolicamente alla storia e alla memoria del territorio. Questi ritrovamenti, situati in prossimità delle sedi delle future Olimpiadi Milano Cortina 2026, rappresentano un affascinante legame tra passato e presente in vista dei Giochi.

(Adnkronos) – La Storia si intreccia alle Olimpiadi. Nel cuore delle Alpi nella Valle di Fraele, tra Livigno e Bormio – luoghi che ospiteranno le gare più spettacolari di Milano Cortina 2026 – è venuto fuori un gran regalo verso i Giochi. A settembre un fotografo naturalista ha individuato, nel territorio, camminate di dinosauri lunghe . Ildifforme.it

