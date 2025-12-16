Dario, originario di Palermo, ha deciso di cambiare vita e partire alla scoperta del mondo. Dopo aver attraversato diverse nazioni, ha trovato il suo rifugio in Islanda, dove ora conduce tour sui ghiacciai. La sua esperienza riflette il desiderio di libertà e avventura, vivendo senza stress e abbracciando nuove culture.

Dario ha lasciato Palermo per girare il mondo e in una settimana l’Islanda lo ha conquistato: "Faccio la guida sui ghiacciai, siamo tutti immigrati. Ora vivo senza stress". Il suo racconto a Fanpage.it. Fanpage.it

La storia di Dario, dalla Sicilia all’Islanda: “Ora faccio la guida sui ghiacciai e vivo senza stress” - Dario ha lasciato Palermo per girare il mondo e in una settimana l’Islanda lo ha conquistato: "Faccio la guida sui ghiacciai, siamo tutti immigrati ... fanpage.it