© Ilrestodelcarlino.it - La storia della città raccontata dai presepi

Statuette. Presepi storici della tradizione bolognese è la mostra, curata da Angelo Mazza, in corso nelle sale espositive di Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo (via Farini 15). L’esposizione esalta i valori della storia presepiale cittadina, custodendo i simboli religiosi tanto importanti in questo momento dell’anno. La raccolta presepiale dei secoli XVIII – XIX fu acquisita dalla Fondazione nel 2007 sul mercato antiquario, scongiurandone lo smembramento e la dispersione. Le statuette provengono da collezioni storiche bolognesi, in particolare da quelle delle famiglie Baiesi e Zacchia – Rondinini. Ilrestodelcarlino.it

