La stazione si trasforma con nuovi locali, un'area museale e un'illuminazione migliorata. Questi interventi mirano a potenziare i servizi offerti ai viaggiatori, integrando anche reperti romani rinvenuti durante i lavori. Un intervento che valorizza il patrimonio storico e rende più funzionale e accogliente lo spazio pubblico.

© Ilrestodelcarlino.it - La stazione cambia volto . Nuovi locali, area museo e migliore illuminazione: "Ora potenziamento dei servizi"

Accessibilità, nuovi locali e un allestimento museale con i reperti romani ritrovati nel corso dei lavori. Sono questi gli aspetti centrali della riqualificazione della stazione ferroviaria di Ravenna, presentata ieri e ormai ultimata. I lavori di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) sono durati tre anni e sono costati all’azienda 15 milioni di euro. "Oggi stiamo consegnando una stazione più bella – spiega l’amministratore delegato Aldo Isi – è questo il primo aggettivo che mi viene in mente, più luminosa e più accogliente. L’illuminazione notturna, infatti, renderà questa stazione un punto di riferimento. Ilrestodelcarlino.it

LA STAZIONE CAMBIA VOLTO, CONTE «IN FUTURO IN TRENO FINO ALL'AEROPORTO» | 13/06/2022

