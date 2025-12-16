la stanza piena di sangue e le finestre coperte da lenzuoli la fuga di nick reiner in hotel poche ore dopo gli omicidi

Dopo il duplice omicidio di Rob e Michele Reiner, il figlio Nick si è nascosto in un hotel di Roma, poche ore dopo i fatti. La sua fuga è stata segnalata dal personale di servizio, che ha descritto una stanza macchiata di sangue e le finestre coperte da lenzuoli, suscitando grande attenzione sull’accaduto.

Roma, 16 dicembre 2025 - Dopo il doppio omicidio di Rob e Michele Reiner il figlio Nick si è rifugiato in un hotel dall'altra parte della città, la stanza era piena di sangue, ha raccontato il personale di servizio. Il sospetto omicida, intorno alle 4 di domenica mattina, aveva preso una stanza al The Pierside Santa Monica, usando la sua carta di credito, per cui si è riusciti a stringere il cerchio che ha portato all’arresto domenica sera nella zona sud di Los Angeles, vicino a una stazione della metropolitana e alla University South California (A soli 11 minuti d’auto dall’hotel), a circa 15 miglia da casa dei suoi genitori. Quotidiano.net

