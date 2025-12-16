La squadra Lo staff tecnico perde un pezzo Greco andrà al Mantova in B

Il Perugia perde un altro elemento importante: il preparatore dei portieri Alessandro Greco, che ha deciso di lasciare la squadra biancorossa per accettare l’offerta del Mantova, squadra di Serie B. La sua partenza segna un nuovo cambio nello staff tecnico, mentre il club si prepara a riprendere gli allenamenti con alcune novità in vista della prossima stagione.

Il Perugia perde un altro pezzo. Stavolta è nello staff tecnico. Alla ripresa degli allenamenti infatti, ha lasciato la maglia biancorossa il preparatore dei portieri Alessandro Greco che ha deciso di accettare l’offerta che è arrivata dal Mantova, formazione che milita nel campionato di serie B: lavorerà con lo staff di Modesto. Il Perugia non si è opposto alla richiesta di Greco ma adesso dovrà trovare una soluzione, probabilmente la società farà le sue valutazioni dopo la partita di domenica con il Forlì, durante la sosta natalizia. In questa settimana di preparazione all’ultima gara del girone di andata i portieri biancorossi si alleneranno con lo staff della formazione Primavera. Sport.quotidiano.net

