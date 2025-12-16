La spiegazione semplice delle trattative tra Ucraina Russia Usa ed Europa E la posta in gioco

Le trattative tra Ucraina, Russia, Usa ed Europa rappresentano un delicato equilibrio geopolitico. La partecipazione europea e le posizioni dei principali attori sono decisive per il futuro del conflitto e della regione, con Mosca che esprime scetticismo sulla possibilità di un accordo condiviso. Un'analisi delle dinamiche e delle implicazioni di questa complessa situazione internazionale.

© Quotidiano.net - La spiegazione semplice delle trattative tra Ucraina, Russia, Usa ed Europa. E la posta in gioco Roma, 16 dicembre 2025 - La partecipazione europea ai negoziati sull'Ucraina, in termini di accettabilità dell'accordo da parte di Mosca, "non promette nulla di buono", sentenzia il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, così come riportano le agenzie di stampa russe. Le premesse di un nuovo passo indietro nelle trattative. Peskov aggiunge di non essere stato ancora informato dell'esito degli ultimi colloqui avvenuti a Berlino, ma è evidente l'attuale piano è molto diverso, in parti importanti, rispetto al piano originario di 28 punti e Mosca ha già fatto sapere che ci sono molti aspetti che non vanno bene. Quotidiano.net Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crisi Ucraina-Russia come e perché si è arrivati a una minaccia così concreta I motivi geopolitici La spiegazione semplice delle trattative tra Ucraina, Russia, USA ed Europa. E la posta in gioco - Il Cremlino non gradisce: “La partecipazione europea a negoziati non promette nulla di buono". msn.com

UCRAINA/ “Ecco perché non saranno i Tomahawk e l’intelligence Usa a riaprire le trattative con Putin” - Mosca, però, reagirà alzando il livello della guerra Non solo l’invio dei missili Tomahawk, ma anche la ... ilsussidiario.net

