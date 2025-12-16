la sinistra non deve diventare comunista ma petrarchesca

L'autore propone una riflessione sulla collocazione ideologica delle forze politiche odierne, sostenendo che la sinistra dovrebbe adottare una posizione più moderata e moderatamente conservatrice, ispirandosi alla figura di Petrarca. Per lui, la destra contemporanea si avvicina alle posizioni di sinistra e l'attuale sinistra si trova ormai all'estrema sinistra, richiedendo una ridefinizione delle categorie politiche tradizionali.

Per un conservatore come me la destra attuale è di sinistra e la sinistra attuale è di estrema sinistra. Dunque la sinistra ipotizzata da Leonardo Caffo in “Sinistra cattiva” (Transeuropa) è di sinistra estremissima, estremerrima (fatico perfino a trovare l’aggettivo giusto per tanto spavento). In questi “frammenti sparsi di un filosofo di sinistra vessato dal sistema che ha cercato di cambiare”, tra citazioni di Foucault, ahi, Toni Negri, ahi ahi, Unabomber, ahi ahi ahi, si accusa la Sinistra di essersi imborghesita, di essersi autoinibita col galateo del politicamente corretto: “La Sinistra ha deciso di fare dell’inclusività linguistica il suo principale campo di battaglia, lasciando all’avversario lo spazio politico della vita materiale”. Ilfoglio.it

