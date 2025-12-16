La sinistra dà i numeri al lotto Inps e Istat la zittiscono | redditi da lavoro su in calo l’inflazione

Recenti dati ufficiali dell’Inps e dell’Istat rivelano un quadro positivo: i redditi da lavoro continuano a crescere, mentre l’inflazione si mantiene stabile o in calo. Queste informazioni contrastano con le affermazioni della sinistra, offrendo una prospettiva più realistica sulla situazione economica attuale.

Buone notizie, sul fronte economico, da due fonti ufficiali, che poco o nulla hanno a che fare con la propaganda politica. I numeri, che in genere non sono un’opinione, parlano chiaro e convergono in un’unica direzione: quei numeri dati a casaccio dalla sinistra sul caro-prezzi e sulla perdita del potere d’acquisto dei salari, sono falsi. Lo dice l’Inps, lo conferma l’Istat: i l reddito medio annuo da lavoro nel 2024, pari a 26.079 euro, è in crescita rispetto all’anno precedente (+2,2%) e, considerato un tasso di inflazione pari all’1%, la crescita reale è stata dell’1,1%. L’Osservatorio su lavoratori dipendenti e indipendenti pubblicato oggi da Inps dice ciò che il governo sostiene da tempo: tutto ciò che era possibile mettere in campo per sanare il gap salari-inflazione è stato fatto. Secoloditalia.it

