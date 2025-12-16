La seconda vita dei giocattoli Natale solidale a Zoomarine

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

“La seconda vita dei giocattoli” arriva a Zoomarine. Nel parco divertimenti riparte la campagna solidale del riciclo e al via 2 giorni di Festa del Natale con Lucilla e Daisy Dot.L'iniziativa si svolgerà sabato 20 e domenica 21 dicembre ed è stata lanciata dal parco Zoomarine, che attraverso i. Romatoday.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

il massimo dei giocattoli - 02 Dicembre 2020

Video il massimo dei giocattoli - 02 Dicembre 2020

Ri-Giochi@mo 2025: Il Natale della Seconda Vita per 10mila Giocattoli - La solidarietà si veste di sostenibilità e torna a coinvolgere la Sicilia in occasione delle prossime festività: prende il via ufficialmente l'edizione - marsalanews.it

Torna Ri-Giochi@mo, seconda vita ai giocattoli per i bambini meno fortunati - Novità di quest'anno: contenitori permanenti per donare tutto l'anno ... rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.