La scuola di musica Persichetti celebra l' arrivo del Natale con una nuova rassegna al Fallaci

La scuola di musica Persichetti di Falconara annuncia l'inizio della rassegna ‘Note d'Inverno’, un evento che si svolgerà dal 22 dicembre. La prima serata sarà un concerto speciale dedicato alla Pace, segnando l'apertura di una serie di appuntamenti musicali pensati per celebrare il Natale e promuovere valori di solidarietà e armonia.

FALCONARA - Lunedì 22 dicembre si inaugura la prima edizione della rassegna 'Note d'Inverno' con un concerto speciale dedicato alla Pace. L'evento avrà luogo presso l'Auditorium O. Fallaci, con ingresso libero, a partire dalle ore 21. I protagonisti della serata saranno i ragazzi della Scuola.

