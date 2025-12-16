La sanità veneta è nelle mani del trentino Gino Gerosa

Gino Gerosa, celebre cardiochirurgo trentino, assume un ruolo di rilievo nella gestione della sanità veneta. Con una carriera internazionale e una consolidata esperienza, Gerosa diventa figura centrale nella guida e nello sviluppo del sistema sanitario regionale, portando la sua expertise e leadership in un settore strategico e complesso come quello della salute pubblica in Veneto.

Da luminare di fama planetaria in fatto di cardiochirurgia a guida della sanità in Veneto: è la nuova "vita" del professor Gino Gerosa, trentino di nascita ma da tempo punto di riferimento a Padova e non solo per quanto riguarda la branca di cui è un vate. Il cardiochirurgo è stato infatti scelto.