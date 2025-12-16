Gino Gerosa, rinomato cardiochirurgo trentino, assume un ruolo di rilievo nella gestione della sanità veneta. Con una carriera internazionale e un’esperienza consolidata, il suo ingresso rappresenta una svolta significativa per il sistema sanitario della regione, consolidando la sua reputazione come uno dei massimi esperti in cardiochirurgia a livello globale.

Da luminare di fama planetaria in fatto di cardiochirurgia a guida della sanità in Veneto: è la nuova “vita” del professor Gino Gerosa, trentino di nascita ma da tempo punto di riferimento a Padova e non solo per quanto riguarda la branca di cui è un vate. Il cardiochirurgo è stato infatti scelto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: La sanità veneta è nelle mani del trentino Gino Gerosa

Leggi anche: Sanità, ok della giunta veneta alla nuova tranche di investimenti per gli ospedali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giunta veneta by Stefani: tecnico Gerosa per Sanità, da lega Vicenza assessore Zecchinato e consigliera delegata Martini. Rucco in stand by - facebook.com facebook