La Russia? Ha fallito completamente la guerra Pensavamo fosse una grande potenza che in realtà non c’è | le parole del presidente della Camera Fontana
Il presidente della Camera, Fontana, esprime un giudizio netto sulla guerra condotta dalla Russia, sottolineando come il conflitto abbia smascherato le false pretese di potenza del paese. Secondo le sue parole, la Russia si sarebbe rivelata un fallimento totale, diventando un “boomerang” che ha mostrato al mondo la realtà della sua debolezza.
“Io vedo la Russia come un Paese che ha fallito completamente questa guerra”, “un boomerang “. “Pensavamo ci fosse una grande potenza che in realtà non c’è. Loro dicono che Hitler e Napoleone non riuscirono ad invadere la Russia ed è vero”. “Altrettanto vero è che neanche la Russia ha dimostrato grandissime capacità, anzi”. Prima del 2022 “tutti pensavano che si sarebbe fatta un sol boccone dell’Ucraina”, invece “ l’avanzata è limitata “. A parlare così è il presidente della Camera Lorenzo Fontana interpellato durante l’incontro con la stampa parlamentare anche sulle posizioni del segretario del suo partito Matteo Salvini definite “indiscutibili” da Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Ilfattoquotidiano.it
