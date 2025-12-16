La Russia frena sulla pace in Ucraina | Nessuna concessione sui territori e sulla presenza Nato

La Russia ha espresso ferme posizioni rispetto all’accordo di pace tra Ucraina, Stati Uniti e Unione Europea, sottolineando l’assenza di concessioni sui territori e sulla presenza NATO. In attesa di un nuovo colloquio tra Kiev e Washington, le tensioni rimangono alte, evidenziando le difficoltà nel processo di negoziazione per una soluzione duratura nel conflitto ucraino.

© Lanotiziagiornale.it - La Russia frena sulla pace in Ucraina: "Nessuna concessione sui territori e sulla presenza Nato" In attesa di un nuovo incontro, probabilmente nel fine settimana, tra Ucraina e Stati Uniti, la Russia frena parzialmente sull' accordo di pace partorito ieri tra Washington e Kiev insieme ai leader Ue. Mosca, però, parla ugualmente di progressi importanti sostenendo che la pace è più vicina. Eppure dei dubbi restano. Anzi, sarebbe meglio dire delle condizioni che il Cremlino prova ancora a imporre nel negoziato. In particolare, Mosca dice chiaramente che non acceterà alcuna presenza di truppe Nato sul territorio ucraino né è disposta a concedere nulla sui territori. Pace in Ucraina, la Russia frena ma non troppo.

Ucraina, Mosca: “Nessun compromesso su territori” – La diretta - All'indomani del vertice di Berlino e dei primi veri spiragli di pace, la Russia torna oggi a dettare condizioni dure per la cessazione delle ostilità. lapresse.it

