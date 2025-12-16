La Russa Sulla legge elettorale le forze politiche devono trovare risposte

Il tema della legge elettorale resta al centro del dibattito politico in Italia. La Russa sottolinea l’importanza di un confronto tra le forze politiche per individuare soluzioni condivise, evidenziando la necessità di un impegno collettivo per affrontare questa cruciale questione.

ROMA (ITALPRESS) – “E’ veramente un tema sul quale le forze politiche devono interrogarsi e trovare risposte. Purtroppo non possiamo sapere prima gli effetti di una legge elettorale, come di tante altre leggi, ma a me piace immaginare che la migliore legge possibile sia quella che è idonea a garantire il principio di democrazia che vince chi ha un voto più dell’altro. I tempi ci sono e deciderà nella propria autonomia il Parlamento”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine del convegno “A 30 anni dal Tatarellum”, in sala Zuccari sulla riforma della legge elettorale. “I tempi ci sono e deciderà nella propria autonomia il Parlamento. Ildenaro.it

LEGGE ELETTORALE. LA RUSSA CON DUE BALLOTTAGGI QUASI CERTE DUE MAGGIORANZE DIVERSE

