La Roma rialza la testa in campionato | il Como si arrende al cospetto di Gasperini

La Roma risorge in campionato, dimostrando una prestazione convincente contro il Como. Dopo alcune uscite sottotono, i giallorossi ritrovano entusiasmo e compattezza, grazie anche all’ispirazione di Gasperini. La vittoria segna un passo importante nel cammino della squadra, che mostra segnali di ripresa e determinazione.

La Roma è tornata. Se contro Napoli e Cagliari avevamo assistito a una squadra scarica, spenta, contro il Como, invece, si è rivista l'identità di questa formazione. Pressing alto a tutto campo, idee di gioco, contrasti e seconde palle quasi sempre vinte. Insomma, una prestazione da 9 in pagella per i giallorossi che hanno saputo annullare la filosofia di gioco di Fabregas, conquistandosi così tre punti fondamentali in ottica classifica. La Roma, infatti, si è riavvicinata alle prime della classe. Il quarto posto adesso è un pochino più blindato, visti i 4 punti di vantaggio dalla Juventus, ma bisogna anche guardare in avanti.

