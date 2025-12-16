La rissa i sette feriti la dura vertenza sindacale | Fascicolo in procura per il caos fuori dal ristorante a Prato

Un grave episodio di violenza si è verificato fuori da un ristorante a Prato, coinvolgendo sette feriti e scatenando una dura vertenza sindacale. Si tratta della quarta aggressione contro un presidio del Sudd Cobas da settembre, con sei manifestanti e sindacalisti finiti in ospedale nell’ultimo mese. La vicenda ha portato all'apertura di un fascicolo in procura.

Prato, 16 dicembre 2025 – "Ancora violenza contro un presidio sindacale del Sudd Cobas. La quarta da settembre, la terza solo nell'ultimo mese con sei manifestanti e sindacalisti finiti in ospedale". A denunciare il fatto, consumato alle 21.30 di domenica davanti al ristorante Scintilla (a conduzione cinese) in via Galcianese dove era in corso da dieci giorni un'agitazione sindacale contro turni di 12 ore al giorno, è lo stesso Sudd Cobas. "I feriti più gravi sono un sindacalista e un delegato di fabbrica: a entrambi sono state spaccate in testa delle bottiglie di vetro". Lo stato di agitazione indetto da Sudd Cobas è per protestare "contro i diritti negati (con riferimento allo sfruttamento lavorativo, ndr) che dal distretto moda sconfina anche nelle cucine e nelle sale dei ristoranti".

