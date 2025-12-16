La richiesta del Pd di Manoppello | L’ex Convento delle Clarisse ospiti la sede della Fondazione Marcinelle dueseidue

Il Partito Democratico di Manoppello propone di destinare l’ex Convento delle Clarisse a sede della Fondazione Marcinelle. La richiesta, avanzata dal capogruppo consiliare Stefano Mancini, mira a valorizzare l’edificio storico e a promuovere iniziative culturali e sociali nella comunità locale.

L’ex Convento delle Clarisse ospiti la sede della Fondazione Marcinelle dueseidue. È la proposta che fa il partito democratico di Manoppello, per bocca del suo capogruppo consiliare Stefano Mancini.La proposta è quella di utilizzare i locali dell’ex Convento delle Clarisse, di piazza Caduti di. Ilpescara.it

