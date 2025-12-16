La rete sommersa del jihadismo australiano | predicatori reclutatori e terroristi tornati liberi

L'articolo analizza la rete clandestina del jihadismo in Australia, evidenziando il ruolo di predicatori, reclutatori e terroristi tornati liberi. Dopo oltre vent'anni di attenzione delle autorità, alcuni protagonisti rimangono senza accuse formali, sollevando interrogativi sulle dinamiche di radicalizzazione e sulla gestione delle minacce alla sicurezza nazionale.

Per oltre vent’anni Wisam Haddad è rimasto al centro dell’attenzione dei servizi di sicurezza australiani senza che nei suoi confronti sia mai stata formalizzata un’accusa di terrorismo. Un’anomalia che oggi pesa come un atto d’accusa implicito contro l’inerzia dello Stato. Predicatore radicale di Sydney, noto anche come Abu Ousayd, William Haddad o Wissam Haddad, è stato indicato da un’inchiesta di Four Corners (ABC) come il leader spirituale di una rete pro-ISIS attiva sul territorio australiano, capace di attrarre, formare e rimettere in circolazione militanti già condannati per reati di terrorismo. Panorama.it

