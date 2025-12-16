La Regione Lazio Dice No al mega impianto fotovoltaico a ridosso della Selva di Paliano

La Regione Lazio ha deciso di stoppare la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico vicino alla Selva di Paliano. Questa scelta rappresenta una vittoria per la tutela del territorio e dell'ambiente, preservando un'area di grande valore naturalistico e paesaggistico. La decisione rassicura gli abitanti e le associazioni che si erano opposte al progetto.

Una bella notizia per gli abitanti dell'ampia zona intorno al monumento naturale la Selva di Paliano e Mola dei Piscoli. Nelle ore scorse la Regione Lazio ha messo un punto fermo alla controversia sulla costruzione di un mega impianto agrifotovoltaico da 17 Mwp esprimendo parere negativo e. Frosinonetoday.it Il Consiglio regionale del Lazio dice no allo stoccaggio di scorie radioattive nel Viterbese La Regione Lazio dice "no" al rogo del generale Championnet - Anche nel 2026 il fantoccio del generale Championnet non potrà essere bruciato, come disposto dalla Regione Lazio. ciociariaoggi.it

