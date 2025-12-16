La Regione accelera sull' inclusione | stanziati 3,5 milioni per non lasciare indietro nessuno

La Regione ha destinato 3,5 milioni di euro per promuovere l'inclusione sociale e l'uguaglianza di opportunità. Il progetto prevede interventi mirati a supporto di minori, persone con disabilità e famiglie vulnerabili, con un focus speciale sul ruolo dello sport come strumento di integrazione, educazione e sviluppo delle capacità.

Attivare interventi diffusi a sostegno di minori, persone con disabilità e famiglie in condizioni di vulnerabilità, valorizzando lo sport come strumento educativo, relazionale e di inclusione sociale, oltre al potenziamento delle abilità nei soggetti con neurodiversità. Sono questi gli obiettivi.

