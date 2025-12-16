La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo, valido dalle 18 di oggi alle 12 di domani, 17 dicembre. L'allerta riguarda principalmente le zone della Piana campana, Napoli e le isole, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale.

