La principessa Talita von Fürstenberg sulla strada delle nozze con un abito bianco cucito su misura dalla nonna Diane

La principessa Talita von Fürstenberg ha condiviso alcune foto del suo abito bianco su misura, realizzato dalla nonna Diane. L’occasione è il suo fidanzamento ufficiale con Rocco Brignone de Brabant, annunciato e celebrato la scorsa estate. Un momento di grande felicità che si riflette anche nella scelta di un abito elegante e ricco di significato.

Nelle scorse ore, la nipote della stilista ha pubblicato alcune foto che la ritraggono con un raffinato abito bianco creato per festeggiare il fidanzamento ufficiale con Rocco Brignone de Brabant, già annunciato e celebrato la scorsa estate. Che questo sia stato invece il look del pre-wedding party? Ad ogni modo, qualunque sia l'occasione, quel che è certo è che la nonna ci ha messo la firma.

