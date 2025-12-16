La Principessa Talita si prepara a convolare a nozze, con abiti eleganti disegnati dalla nonna. Il matrimonio, atteso con entusiasmo, unisce la giovane nobildonna, nipote di Marie-Chantal di Grecia, e Rocco Brignone de Brabant, segnando un evento di grande rilievo nella famiglia reale e aristocratica.

© Dilei.it - La Principessa Talita si sposa, gli splendidi abiti sono disegnati dalla nonna

Nuovo matrimonio coronato in vista. Si tratta di quello tra la Principessa Talita, nipote di Marie-Chantal di Grecia e di Rocco Brignone de Brabant. I festeggiamenti sono ancora agli inizi, da poco si è svolta la festa di fidanzamento, ma quelle tra Talita e Rocco si prospettano già come le nozze più glamour dell’anno. La Principessa è infatti nipote di Diane von Fürstenberg, tra le più grandi stiliste dell’ultimo mezzo secolo ed è proprio lei a disegnare gli abiti bianchi della nipote. L’abito bianco firmato Diane von Fürstenberg. Il sì Talita l’ha pronunciato lo scorso agosto, dopo una romantica proposta in riva al mare. Dilei.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La principessa Talita von Fürstenberg, sulla strada delle nozze con un abito bianco cucito su misura dalla nonna Diane - Nelle scorse ore, la nipote della stilista ha pubblicato alcune foto che la ritraggono con un raffinato abito bianco creato per festeggiare il fidanzamento ufficiale con Rocco Brignone de Brabant, già ... vanityfair.it