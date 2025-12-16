la prima estate 2026 nel giorno di apertura i live di the hives e sunday 1994

La Prima Estate 2026 prende il via al Parco Bussola di Lido di Camaiore con una serata dedicata al rock, featuring i live di The Hives e Sunday (1994). Un evento imperdibile che promette di entusiasmare il pubblico con performance energiche e coinvolgenti, inaugurando con energia questa nuova edizione del festival.

La serata di apertura de La Prima Estate al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del rock. La serata di apertura de La Prima Estate al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, in programma venerd ì 19 giugno 2026, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del rock: The Hives e Sunday (1994) saliranno sul palco prima del concerto di Jack White, dando vita a una line up ad altissima intensità. L’incontro sullo stesso palco tra Jack White e The Hives ha un significato speciale: nel discorso tenuto poche settimane fa alla cerimonia della sua induzione nella Rock and Roll Hall of Fame, Jack White ha citato proprio The Hives tra le band che lo hanno ispirato maggiormente nel suo percorso artistico. Spettacolo.eu

