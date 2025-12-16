Dopo la vittoria a Glasgow, la Roma riprende il cammino in campionato, superando il Como 1-0. La sfida mette in evidenza la pressione esercitata da Gasperini, che mette in difficoltà Fabregas. Un risultato importante per i giallorossi, che riscoprono fiducia in un momento cruciale della stagione.

© Sololaroma.it - La pressione di Gasperini incarta Fabregas: l’analisi di Roma-Como 1-0

Dopo i tre punti conquistati a Glasgow, la Roma si rituffa nel campionato e ritrova anche qui la vittoria, lasciandosi alle spalle i due passi falsi contro Napoli e Cagliari che avevano fatto temere il peggio, sia in termini di risultati che di condizione fisica e brillantezza di gioco. Contro il Como di Fabregas arriva invece una prestazione roboante, prepotente, una vera prova di forza contro una squadra giovane ma accreditata, capace fin qui di dare filo da torcere a chiunque e forte di una classifica che, per rendimento, la collocherebbe in zona europea. Missione compiuta grazie al gol di Wesley, il terzo in campionato dopo quelli segnati contro Bologna e Cremonese, tutti decisivi. Sololaroma.it

La pagina raccoglie notizie e link utili provenienti da testate diverse online.

Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala - La Roma da prima in classifica si prepara al primo vero scontro diretto della stagione contro l'Inter dopo i successi ottenuti con squadre quotate come Lazio e Fiorentina. tuttomercatoweb.com

Gasperini, passo dopo passo senza illusioni «Conta solo continuare a crescere» Dopo la partita di oggi, Gian Piero Gasperini resta fedele alla sua linea: niente voli pindarici e piedi ben piantati a terra. «Abbiamo fatto una buona gara, ma non guardo la classifi - facebook.com facebook