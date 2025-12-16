A Soria nasce una pizzeria innovativa dove la tecnologia sostituisce il cameriere: basta premere un pulsante per ordinare pizze e bevande. Un sistema automatico che rende l’esperienza più semplice e veloce, anche se a volte può causare divertenti malintesi tra clienti e ordini. Un esempio di come l’automazione stia rivoluzionando il mondo della ristorazione.

© Ilrestodelcarlino.it - La pizza col touch screen. A Soria tutto automatico. Basta premere un bottone

"Cameriere, due pizze Rossini e una birra! E nell’attesa anche un porzione di patatine". E se al posto di una Rossini arriva una Napoli, non ha capito male il cameriere o ha fatto confusione il ‘pizzaiolo’, ma il cliente che ha sbagliato a spingere il bottone. Tutta questa storia, storie che accadono quando si entra in locali affollati, è finita perché è arrivata la pizzeria che sembra una camera operatoria. Una sola persona all’interno del locale ed il resto è tutto automatico. Non c’è servizio al banco, non c’è cassa, non ci sono posate e se uno vuole esagerare, al massimo gli viene concesso un bicchiere di plastica. Ilrestodelcarlino.it

#mouthasmr #mouthsounds #asmr

TOPOLINO 3465 #TopoVariant Amelia, accompagnata da Gennarino, che cucina una pizza sul Vesuvio è la variant disegnata da Blasco Pisapia e uscita durante Il Comicon di Napoli 2022. La copertina è soft touch e arricchita da embossing e inchiostri luci - facebook.com facebook