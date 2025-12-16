La pista di pattinaggio in mezzo alla piscina e i mercatini ai Bagni Misteriosi

Durante le festività, i Bagni Misteriosi si trasformano in un suggestivo scenario natalizio, con una pista di pattinaggio in mezzo alla piscina, mercatini e un'atmosfera magica. L'architettura degli anni Trenta si fonde con le luci e le decorazioni, creando un luogo unico dove divertimento e tradizione si incontrano in un contesto storico e affascinante.

