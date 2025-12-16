La pista ciclabile in via Piaggio? Un ostacolo allo sviluppo industriale | l’attacco di Filippo di Giovanni Gruppo Misto

Filippo di Giovanni, esponente del Gruppo Misto in consiglio comunale, solleva critiche sul cantiere della pista ciclabile in via Piaggio a Chieti Scalo, evidenziando come questa infrastruttura rappresenti un ostacolo allo sviluppo industriale della zona. La questione riguarda le implicazioni e le conseguenze del progetto sulla crescita economica locale.

Anche Filippo di Giovanni, oggi nel gruppo misto in consiglio comunale, interviene sul contestato cantiere della pista ciclabile in via Erasmo Piaggio, a Chieti Scalo. In una nota, l’ex esponente del Pd e poi del gruppo Teti definisce l’intervento “un paradosso logistico che sta mettendo in crisi. Chietitoday.it

