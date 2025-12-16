La pista ciclabile in via Piaggio? Un ostacolo allo sviluppo industriale | l’attacco di Filippo di Giovanni Gruppo Misto

Filippo di Giovanni, esponente del Gruppo Misto in consiglio comunale, solleva critiche sul cantiere della pista ciclabile in via Piaggio a Chieti Scalo, evidenziando come questa infrastruttura rappresenti un ostacolo allo sviluppo industriale della zona. La questione riguarda le implicazioni e le conseguenze del progetto sulla crescita economica locale.

Anche Filippo di Giovanni, oggi nel gruppo misto in consiglio comunale, interviene sul contestato cantiere della pista ciclabile in via Erasmo Piaggio, a Chieti Scalo. In una nota, l’ex esponente del Pd e poi del gruppo Teti definisce l’intervento “un paradosso logistico che sta mettendo in crisi. Chietitoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ciclabile di via Piaggio - Milano Video Ciclabile di via Piaggio - Milano Video Ciclabile di via Piaggio - Milano Pista ciclabile in via Geraci, la Fiab Messina: "Questa non è vera mobilità" - L’associazione contesta anche il paragone fatto dal sindaco Federico Basile con città come Milano, Bologna e Torino ... rtp.gazzettadelsud.it

Piste ciclabili, FIAB replica al sindaco Basile: “Messina non è Milano o Bologna, serve una visione complessiva” - L’associazione ricorda che negli ultimi mesi il Comune ha rallentato o abbandonato progetti già previsti dal PUMS, come la ciclabile di via Garibaldi, e rischia di perdere finanziamenti statali per co ... msn.com

RTP Messina. . La nuova pista ciclabile di via Enzo Geraci continua a dividere la città: interviene l’associazione Fiab Messina ciclabile che, pur riconoscendone la qualità tecnica, critica l’intervento isolato. “Serve una rete continua e sicura, dicono, le piste non - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.