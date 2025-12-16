La pista ciclabile in via Piaggio? Un errore strategico | Forza Italia Chieti attacca l’amministrazione
Forza Italia Chieti critica la scelta dell’amministrazione comunale di realizzare la pista ciclabile in via Piaggio, ritenendola un investimento privo di una visione strategica e organica. Attraverso una nota del segretario cittadino Andrea Buracchio, il partito esprime le proprie preoccupazioni, condividendo le osservazioni del Ceo di Wts Luca Tosto sulla mancanza di una pianificazione efficace.
Forza Italia Chieti si schiera contro la realizzazione della pista ciclabile in via Piaggio. Il partito, attraverso una nota del segretario cittadino Andrea Buracchio, condivide le preoccupazioni espresse dal Ceo di Wts Luca Tosto, definendo l’intervento “privo di visione organica e reale. Chietitoday.it
