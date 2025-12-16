Sono state presentate le guide 2026 di La Pecora Nera dedicate a Roma e Lazio, Milano e Torino. La casa editrice indipendente si distingue per il suo approccio autentico e libero da conflitti d’interesse nel panorama della ristorazione, offrendo ai lettori un punto di riferimento affidabile e indipendente per scoprire le eccellenze gastronomiche di queste città.

La Pecora Nera tra Roma, Milano e Torino

Sono state presentate le guide 2026 di Roma e Lazio, Milano e Torino de La Pecora Nera, casa editrice indipendente che da anni rivendica un approccio libero da conflitti d’interesse nel racconto della ristorazione. La presentazione si è svolta in tre luoghi simbolici: il Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo a Roma, quello di Porta Romana a Milano e il Mercato di Campagna Amica del Corso a Torino, confermando il legame tra le guide e il mondo della filiera corta. Con l’avvicinarsi delle festività, le nuove edizioni si candidano anche come idea regalo per appassionati, viaggiatori e curiosi alla ricerca di indirizzi affidabili. Ilgiornale.it

