La paura dell' alcol test alla base dell' inseguimento da film concluso contro un palo | il giovane ai domiciliari

16 dic 2025

Un inseguimento mozzafiato tra Rimini e Pievesestina si è concluso con un incidente contro un palo, tutto per evitare un controllo alcolemico. Il giovane coinvolto, dopo aver tentato la fuga, è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari. L'episodio evidenzia i rischi e le conseguenze di comportamenti irresponsabili alla guida.

Un inseguimento da film, da Rimini fino a Pievesestina finendo per schiantarsi contro un palo, il tutto per sottrarsi all'alcol test. E' quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica, protagonista in negativo un giovane di origine marocchina, in auto nulla di sospetto, i Carabinieri che hanno. Cesenatoday.it

