La pandemia dei ricci di mare | un misterioso patogeno minaccia gli ecosistemi di tutto il mondo
Una pandemia misteriosa sta decimando i ricci di mare in tutto il mondo, con un calo drammatico nelle popolazioni, in particolare nelle Canarie. Questo fenomeno rappresenta una minaccia per gli ecosistemi marini, sollevando preoccupazioni sulla salute degli ambienti oceanici e sull'equilibrio delle catene alimentari.
E' in corso una strage di ricci di mare in diverse regioni del mondo e in particolare nelle Canarie in cui si registra un crollo della presenza di questi echinodermi fino al 99% della popolazione. Fanpage.it
